Policiamento reforçado nos acessos do Morro do Juramento, em Vicente de Carvarlho - Arquivo/Agência O DIA

Publicado 24/09/2024 07:21 | Atualizado 24/09/2024 08:31

Rio - Uma operação da Polícia Militar em comunidades da Zona Norte registra intenso tiroteio na manhã desta terça-feira (24). Dentre os alvos estão os morros do Trem, Fé e Sereno, além do Conjunto do Ipase, Juramento, Juramentinho, Flexal, Rua Flamínia e ADJ. Devido a ação, 17 escolas municipais foram fechadas.



Segundo a corporação, equipes do 3º BPM (Méier), do 16º BPM (Olaria), do 41º BPM (Irajá) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) atuam para reprimir o crime organizado na região, que abrange os bairros de Vicente de Carvalho, Penha e Vila Kosmos.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), disparos são ouvidos desde as 6h30 e aterrorizaram moradores. Até o momento, não há registro de presos ou apreensões.

Escolas impactadas

Devido a operação, a Secretaria Municipal de Educação informou que, em Vila Kosmos, nas comunidades do Ipase, Morro do Trem/Rua Flamínia, quatro escolas interromperam o funcionamento.



No Complexo da Penha, outras quatro unidades estão fechadas. Já no Morro da Fé, três foram impactadas e no Sereno, apenas uma. Em Madureira, Congonha tem uma escola sem funcionamento, e Cajueiro outra.



Em Vicente Carvalho, no Juramento/Juramentinho, mais três não abriram. A rede municipal não tem escolas nos territórios de Flexal e ADJ.