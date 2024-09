Fachada da estação de metrô do Colégio, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta /Arquivo Agência O Dia

Publicado 24/09/2024 10:17 | Atualizado 24/09/2024 13:27

Rio - O Edital Público de Seleção de Projetos Socioculturais 2024 do MetrôRio está com inscrições abertas. A iniciativa tem como objetivo incentivar e promover o desenvolvimento sociocultural e econômico nos territórios em situação de vulnerabilidade social no Rio, especialmente no entorno das 41 estações espalhadas pelas Zonas Norte, Sul e Centro. As inscrições são gratuitas e vão até 15 de outubro.

De acordo com a companhia, os incentivos aos projetos serão através de apoio financeiro, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Eles serão concedidos à associações, fundações ou cooperativas sem fins lucrativos, que estejam regularmente constituídas e legalizadas há pelo menos um ano.

O edital prevê que podem participar do processo seletivo as organizações com iniciativas novas ou em andamento, com foco na cultura, educação ou meio ambiente. As ações devem ter duração de até de 12 meses.

Para ser selecionado, o projeto terá que cumprir algumas determinações, como apresentar soluções para as necessidades das comunidades a serem atendidas, com público-alvo definido; ter objetivos claros, metodologia definida, cronograma e orçamento compatíveis; além de comprovar a experiência da organização e de seus dirigentes na área do projeto.