Carga do caminhão foi avaliada em R$ 730 milReprodução / @pmerj

Publicado 24/09/2024 12:51

Rio - Uma equipe de policiais militares frustrou, na noite desta segunda-feira (23), uma tentativa de roubo de carga de um caminhão. O caso aconteceu na Avenida Itaóca, altura de Inhaúma, na Zona Norte do Rio, e o material estava avaliado em R$ 730 mil.



Segundo a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Complexo do Alemão estavam em patrulhamento pela área, quando viram o veículo sendo perseguido por um carro e duas motos.



Após a aproximação dos policiais, os bandidos fugiram. A corporação afirmou que a carga foi recuperada "intacta". Além disso, o motorista não sofreu ferimentos.

Não foram divulgadas, no entanto, mais informações sobre o tipo de material que estava no veículo.A ocorrência foi registrada na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), localizada na Cidade da Polícia, na Zona Norte.Uma operação conjunta da Polícia Civil com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Militar, que acontece nesta terça-feira (24), mira uma quadrilha especializada em roubo de carga de cigarros na Baixada Fluminense. Até o momento, 10 pessoas foram presas, entre elas um ex-PM.O grupo investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos) atua em roubos de cargas em vias expressas, como a Avenida Brasil e a Rodovia Washington Luiz. A empresa de cigarros Souza Cruz era a principal vítima dos criminosos. A polícia estima um prejuízo de R$ 3 milhões. Os agentes cumprem 16 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão na capital e em outras cinco cidades.