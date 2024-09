Momento em que pneu de avião fura na pista - Reprodução/AviationTV

Momento em que pneu de avião fura na pistaReprodução/AviationTV

Publicado 24/09/2024 11:59 | Atualizado 24/09/2024 13:17

Rio - O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, precisou interromper as operações por meia hora, na manhã desta terça-feira (24), após o pneu de uma aeronave de pequeno porte furar durante o procedimento de pouso. Ninguém se feriu no incidente.

De acordo com a Infraero, o funcionamento foi interrompido entre 9h23 e 9h53. O Santos Dumont, ao fim desse período, retomou normalmente os pousos e decolagens.

Após a retirada da aeronave e uma vistoria de segurança, a pista principal foi liberada para pousos e decolagens.

Durante esse período foram registrados três voos atrasados e um alternou para o Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte.

Imagens da AviationTV, responsável pelo monitoramento de atividades no terminal, flagraram o momento em que o pneu da aeronave fura, deixando um rastro de fumaça.