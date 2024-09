A viatura da Polícia Civil colidiu na traseira de um caminhão de reciclagem - Reprodução

Publicado 24/09/2024 15:43 | Atualizado 24/09/2024 18:23

Duque de Caxias – O policial civil Felipe Gralato Bastos, lotado na 66ª DP (Piabetá), morreu em um acidente entre um caminhão de recicláveis e uma viatura, por volta das 13h50 desta terça-feira (24), na altura do km 119 da Avenida Washington Luiz (BR-040), em Jardim Gramacho, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Polícia Rodoviária Federal informou que a vítima ficou presa às ferragens e morreu no local.

Já a Polícia Civil informou que o inspetor de polícia, de 33 anos, estava na instituição há nove meses. Ele conduzia a viatura.

Após a perícia no local e a remoção do corpo às 15h40, diligências seguem em andamento na 59ª DP (Duque de Caxias) para apuração sobre as causas do acidente. A corporação destacou que "se solidariza com a dor dos parentes e amigos e presta toda a assistência necessária à família".

A Concer, responsável pela administração da rodovia, comunicou, às 16h17, que o veículo havia sido removido, e a limpeza dos destroços do carro, concluída. Mas o fluxo de trânsito ainda apresentava retenção na chegada à Avenida Brasil.