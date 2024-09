Fuzil, granadas e radiotransmissores foram apreendidos pela PM - Reprodução / @pmerj

Fuzil, granadas e radiotransmissores foram apreendidos pela PMReprodução / @pmerj

Publicado 28/09/2024 08:06

Rio - Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares em Bangu, Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (27). Com ele, foram apreendidos um fuzil, seis granadas e dois tabletes de drogas.

Segundo informações da PM, o criminoso, que não teve a identidade revelada, entrou em confronto com agentes do 14º BPM (Bangu) na Estrada General Afonso de Carvalho, na região conhecida como Catiri.

O homem estava, ainda, com dois radiotransmissores. Os materiais recolhidos foram encaminhados à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.