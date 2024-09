Mulher contou que inseriu 260 g de cocaína nas partes íntimas - Divulgação

Publicado 28/09/2024 22:12

Rio - Uma mulher, de 27 anos, foi presa em flagrante, na noite deste sábado (28), ao tentar embarcar para Paris, capital da França, com cápsulas de cocaína engolidas e inseridas nas partes íntimas. A ação ocorreu no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte.

A criminosa, natural de Santarém, no Pará, foi apontada como um possível alvo de tráfico de drogas depois de uma análise de gerenciamento de risco feita por uma equipe da Receita Federal. Aos agentes, ela contou que engoliu 105 cápsulas e inseriu 260 g de droga nas partes íntimas.

Um narcoteste preliminar realizado no local acusou a presença de cocaína. A passageira e o material foram encaminhados para a Polícia Federal. A mulher responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.



O trabalho foi realizado por servidores da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).



Caso semelhante

Na noite desta sexta-feira (27), policiais federais prenderam em flagrante um homem, de 20 anos, que transportava cerca de 6 kg de cocaína, no Galeão. Ele, que é natural de Floresta do Araguaia, no Pará, também pretendia embarcar para Paris.



Durante fiscalizações de rotina, os agentes lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) identificaram a droga escondida em um fundo falso da mala despachada pelo passageiro e fizeram sua prisão.

Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de prisão