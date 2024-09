Cadela Nina foi resgatada e ganhou nova tutora: a sargento Cristiane Rodrigues, do Segurança Presente - Divulgação

Publicado 28/09/2024 20:00

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (28), depois de agredir com socos e chutes uma cadela da raça chow-chow, no Méier, na Zona Norte.

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (27) na Rua Dias da Cruz. Uma câmera de segurança flagrou o criminoso agredindo o animal diversas vezes. Ele chega a levantar a cadela e a arremessar no chão.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), uma equipe do Méier Presente localizou o homem no mesmo local do crime. Ele foi conduzido para 25ª DP (Engenho Novo) e autuado em flagrante por maus-tratos a animais, que pode gerar uma pena de dois a cinco anos de prisão.



A cadela foi resgatada pelos agentes e levada para uma clínica veterinária, onde passa por exames. Agora chamada de Nina, o animal terá uma nova tutora: a sargento Cristiane dos Santos Rodrigues, do Segurança Presente, que participou da ação.