Avenida Ayrton Senna - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 28/09/2024 18:18 | Atualizado 28/09/2024 18:26

Rio - A Prefeitura lançou licitação para duas obras que tem por objetivo amenizar o trânsito da Barra da Tijuca. Uma delas é a construção de uma ponte na Avenida Ayrton Senna. A estrutura será erguida sobre o Canal Arroio Fundo, próximo à Vila do Pan, e está avaliada em R$ 60,3 milhões. As obras, realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, incluem a implantação e requalificação da pavimentação, da rede de drenagem, da iluminação pública, e melhorias de urbanização e sinalização. A previsão é de que os serviços durem dois anos após a conclusão da licitação, marcada para acontecer no mês que vem.

A Avenida Ayrton Senna também irá contar com uma rotatória nova, a ser implantada no cruzamento com a Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca. A meta é melhorar o fluxo de veículos e reduzir os congestionamentos na região. Pela Avenida Lúcio Costa, no encontro das duas vias, o volume diário por sentido é de aproximadamente 25.000 veículos. O projeto também está a cargo da Secretaria de Infraestrutura e orçado em R$ 5,7 milhões. Além da implantação da rótula, estão previstas intervenções na rede de galerias pluviais com instalação e requalificação da drenagem local, e nova pavimentação. O período de conclusão é de sete meses após o fim do processo licitatório, também previsto para acontecer no mês de outubro.

A secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, acredita que será um grande avanço em termos de mobilidade. "São duas intervenções importantes para a região que recebe em média 1,5 milhão de carros por dia. Vamos minimizar os impactos no tempo de deslocamento do cidadão".

Da mesma opinião é o subprefeito da Barra, Recreio e Vargens, Raphael Lima. "São obras importantes para melhorar a mobilidade urbana que o prefeito autorizou depois de muito diálogo com a sociedade civil organizada. E a gente tem expectativa de melhorar muito o trânsito da Avenida Ayrton Senna, principalmente na saída da Barra em direção de Jacarepaguá e da Linha Amarela, beneficiando também a todos que vão para Avenida Abelardo Bueno para região da Barra Olímpica. Os moradores do Recreio dos Bandeirantes também serão beneficiados com a implantação da rotatória na Avenida Lúcio Costa, no cruzamento com a Avenida Ayrton Senna, na praia da Barra".

Com a duplicação do viaduto da Avenida Ayrton Senna a capacidade da via no sentido Fundão passará de 3.600 veículos para 7.200 por hora. De acordo com a CET-Rio, atualmente, passam pelo viaduto aproximadamente 45.000 carros por dia. Com a duplicação, a estimativa é que esse número passe, num primeiro momento, para 72.000 veículos por dia. Além disso, a duplicação viabilizará a redução de congestionamentos na Avenida Ayrton Senna entre as avenidas das Américas e Embaixador Abelardo Bueno.