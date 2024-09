Ação foi realizada por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/09/2024 16:20 | Atualizado 28/09/2024 16:26

Rio - A Polícia Civil prendeu 11 pessoas em flagrante, neste sábado (28), por integrarem uma quadrilha que aplica o golpe do falso empréstimo consignado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu) localizaram o grupo em um prédio no Centro do município, onde, segundo o apurado, funcionava uma central de atendimento clandestina para a realização dos crimes. No edifício, os policiais apreenderam diversas anotações sobre a movimentação financeira da organização e um roteiro de como os atendentes deveriam agir para convencer a vítima a aceitar o empréstimo.

Um dos alvos da quadrilha foi uma pessoa do Espírito Santo, que afirmou ter caído no golpe duas vezes. De acordo com as investigações, os golpistas consultavam dados bancários das vítimas, analisavam a margem disponível para empréstimos e, por meio de contato telefônico, enganavam a pessoa oferecendo supostas vantagens.

A vítima era convencida a transferir os valores para a conta da suposta empresa, sob a alegação de que o dinheiro seria usado para quitar o empréstimo original. No entanto, nenhuma parcela era paga e a pessoa assumia o pagamento de mais uma dívida.

A Polícia Civil informou que os funcionários relataram que sabiam que se tratava de um golpe. Todos os 11 presos foram autuados em flagrante por organização criminosa.