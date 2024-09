No dia do padroeiro, 29 de setembro, a Igreja São Miguel Arcanjo tem várias missas - Arquivo

Publicado 28/09/2024 16:16 | Atualizado 28/09/2024 16:22

Rio - A Paróquia São Miguel Arcanjo, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste, realiza neste domingo (29) a festa litúrgica em homenagem ao seu padroeiro. Haverá missas às 7h, 8h, 9h30, 11h, 13h, 14h, 15h30 e a solene, presidida por Dom Célio Calixto, às 18h30. Antes, às 17h, acontecerá a procissão pelas ruas do bairro. Neste ano são celebrados os 10 anos de peregrinação da imagem de São Miguel Arcanjo, que já percorreu cerca de oito mil quilômetros e emocionou milhares de devotos. A imagem esteve na Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 75 paróquias, seis santuários, oito hospitais, seis asilos, três orfanatos, no Semanário Arquidiocesano de São José, na Casa do Padre Cardeal Câmara, no Instituto Nossa Senhora do Bom Conselho, e em mais de 90 famílias.

Além disso, houve visitas em dioceses irmãs, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, e na sede nacional da Renovação Carismática Católica. Desde 20 de setembro que os fiéis louvam São Miguel Arcanjo. Na ocasião, o arcebispo metropolitano, Cardeal Orani João Tempesta, abriu a novena, que terminou neste sábado (28).

O pároco, o cônego William Bernardo da Silva, expressou, na rede social da igreja, a importância da novena, das missas e do dia de São Miguel Arcanjo, 29 de setembro: "Louvamos e bendizemos a Deus na certeza de que muitas graças foram alcançadas por tantas pessoas que acolheram e receberam São Miguel Arcanjo com carinho e piedade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo".



Um pouco mais sobre o santo



São Miguel Arcanjo é conhecido como o chefe supremo do exército celeste e dos anjos fiéis a Deus. Ele é também o defensor e protetor do povo de Deus e padroeiro da Igreja Católica, além de ser conhecido como o Arcanjo da justiça e do arrependimento. Na Bíblia Sagrada, Miguel aparece como aquele que combate o mal e livra as pessoas das armadilhas do diabo. Seu nome significa "aquele que é semelhante a Deus". Considerado o chefe dos arcanjos, foi quem expulsou os anjos maus do céu e o representante na luta do Apocalipse, comprovando a vitória do bem. É invocado contra os perigos, as forças do mal e os inimigos em qualquer situação. O dia 29 de setembro é considerado data de celebração a São Miguel Arcanjo desde o século 4.



Oração para São Miguel Arcanjo



"São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate; sejais nossa defesa contra a perfídia e as ciladas do diabo; que Deus exerça seu domínio sobre ele, nós vos pedimos suplicantes. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder divino, precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas."

A Paróquia São Miguel Arcanjo fica na Rua Princesa Leopoldina, 181, em Magalhães Bastos. Informações pelo telefone 3291-1681 e WhatsApp 97642-3846.