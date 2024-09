Duas submetralhadoras 9mm foram apreendias em ação da Polícia Militar em Duque de Caxias - Reprodução / Redes Sociais

Duas submetralhadoras 9mm foram apreendias em ação da Polícia Militar em Duque de CaxiasReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/09/2024 16:39 | Atualizado 28/09/2024 16:44

Rio - Um criminoso foi baleado durante um confronto com policiais militares, na manhã deste sábado (28), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ainda na ação, dois homens foram presos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) faziam patrulhamento na Avenida Marquês de Baependi, na região do Parque Chuno, quando foram atacados a tiros, o que gerou um confronto. Um dos homens que atiraram contra a equipe foi baleado. Ele estava com uma submetralhadora 9mm.

A PM informou que os policiais socorreram o criminoso e o encaminharam ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), onde ficou sob custódia. Não há informações sobre o estado de saúde.

Outros dois homens foram presos em uma motocicleta. Eles também estavam com uma submetralhadora 9mm e rádios comunicadores. Drogas foram apreendidas na ação.

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).