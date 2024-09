Pai Márcio de Jágun foi escolhido o presidente da comissão da Advocacia do Axé - Divulgação

Publicado 28/09/2024 13:38

Rio - A Ordem dos Advogados do Brasil-RJ instituiu a comissão da "Advocacia do Axé" para garantir o debate sobre a liberdade de crença e a urgência de ações que garantam a segurança e o respeito a todas as religiões no Brasil. O principal objetivo é a defesa jurídica dos religiosos de crenças afro-brasileiras, além da proteção do direito ao culto e combate às discriminações crescentes contra os povos de terreiros.

Foi nomeado como presidente da nova comissão o advogado, professor e escritor Márcio Riguetti Mendes, o babalorixá Pai Márcio de Jagun. "A criação dessa comissão é um marco na proteção jurídica das religiões de matriz africana. A OAB, com essa iniciativa, reconhece a necessidade de dar voz e amparo às comunidades que têm sofrido ataques constantes. Vamos trabalhar para garantir que o direito ao culto seja respeitado e para enfrentar a intolerância com firmeza", afirmou.

A vice-presidente da entidade, Ana Tereza Basílio, postou, em uma de suas redes sociais, que "a comissão representa importante tarefa de concretizar a laicidade do estado no âmbito da OAB-RJ, abraçando as religiões de matriz africana".

Além de oferecer suporte, a comissão irá garantir a orientação sobre questões envolvendo a intolerância religiosa, auxiliando umbandistas, candomblecistas e afins. A iniciativa buscará ainda criar um ambiente de conscientização dentro da advocacia sobre a importância de preservar o direito ao culto e à manifestação cultural das religiões afrobrasileiras.