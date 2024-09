Táxi pegou fogo após colidir com moto na noite desta sexta-feira (27) em Vila Isabel - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 28/09/2024 09:43 | Atualizado 28/09/2024 09:47

Rio – Um táxi pegou fogo depois de atropelar uma moto e arrastá-la por alguns metros, na noite desta sexta-feira (27), na Rua Dona Maria, em Vila Isabel. O acidente, que aconteceu perto da esquina com a Rua Ribeiro Guimarães, assustou moradores da região, que fica na divisa com o bairro da Tijuca.

Bombeiros do quartel da Tijuca foram acionados às 21h35 e conseguiram combater o fogo. A corporação informou, no entanto, que quando chegou ao local, não encontrou vítimas.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o carro arrasta a moto pela via, provocando fagulhas na via.

A reportagem tenta contato com as polícias Civil e Militar para mais detalhes do ocorrido.