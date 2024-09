Carro é recuperado durante ação policial no Fonseca, em Niterói - Divulgação

Carro é recuperado durante ação policial no Fonseca, em NiteróiDivulgação

Publicado 28/09/2024 13:22

Rio - Uma carga com mais de 200 pacotes de cigarro foi apreendida nesta sexta-feira (27), em Niterói, pela PM. Na mesma ação, os agentes recuperaram um carro roubado.

fotogaleria

Segundo a corporação, um Jeep Renegade roubado foi recuperado na Rua São Januário, no bairro do Fonseca. No veículo estavam 208 pacotes, totalizando 2.080 carteiras de cigarro. Não houve, no entanto, prisões.

O veículo e todo o material foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca).