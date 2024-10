Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 01/10/2024 11:07 | Atualizado 01/10/2024 12:02

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um motociclista na Zona Oeste, no último domingo (29). Pedro Henrique Figueiredo da Silva, de 27 anos, foi assassinado a tiros e encontrado na Lagoa de Jacarepaguá, próximo à Avenida Ayrton Senna.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os militares localizaram o corpo do rapaz com marcas de tiro dentro da lagoa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o cadáver encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



Em nota, a Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a corporação, diligências estão em andamento para identificar os autores do crime.



O rapaz será enterrado nesta terça-feira (1), às 15h, no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste.