Mulher segura cadela pela orelha e arremessa para dentro de casaReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/10/2024 17:19 | Atualizado 01/10/2024 17:44

Rio - Uma moradora de Curicica, na Zona Oeste, foi autuada por maus-tratos a animais após denúncias de vizinhos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ela segura uma cadela pelas orelhas e a arremessa para dentro de casa.

Na segunda-feira (30), fiscais da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) foram até a residência da moça, que não teve a identidade revelada, e encontraram seis cães e quatro gatos que viviam em situação de vulnerabilidade.

De acordo com os agentes, os animais não tinham água nem comida, além de estarem com carrapatos e abaixo do peso. Os felinos, inclusive, sofrem de doenças respiratórias, além de suspeita de esporotricose.

Os bichos foram resgatados e levados para o Abrigo Municipal Fazenda Modelo, em Guaratiba, na mesma região, onde passarão por cuidados e ficarão abrigados até serem liberados para adoção.

A mulher foi encaminhada à 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos. A suspeita pode pegar até dois anos de prisão pelo crime cometido.

As denúncias de maus-tratos podem ser feitas pela central de atendimento 1746, ou no site www.1746.rio