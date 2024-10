Comlurb faz remoção do filhote de jubarte na Barra da Tijuca - Divulgação

Comlurb faz remoção do filhote de jubarte na Barra da TijucaDivulgação

Publicado 09/10/2024 15:33

Rio - Um filhote de baleia-jubarte foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (9), entre os postos 5 e 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A remoção da carcaça foi concluída por volta das 11h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 6h25 para recolher um animal que estava encalhado, e, quando chegou ao local, ele já estava morto.Segundo a Comlurb, Companhia Municipal de Limpeza Urbana, as equipes do Maqua/Uerj e do PMP - Projeto de Monitoramento de Praias do Governo Federal foram acionadas para retirar material para análise antes da companhia fazer o recolhimento.A ação contou com o suporte de três garis e o apoio de dois tratores de praia, um caminhão basculante, uma pá mecânica, além de um caminhão-pipa para lavagem do calçadão com água de reuso.