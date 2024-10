Carro envolvido no acidente chegou a invadir uma loja - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/10/2024 10:15 | Atualizado 13/10/2024 11:09

Rio - O motorista de um veículo atropelou uma mulher e colidiu com um muro, na noite deste sábado (12), no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu na altura da Rua Pacheco Leão, no sentido Humaitá, e imagens que circulam nas redes sociais mostram que o carro envolvido no acidente chegou a invadir uma loja.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado às 20h50 para uma ocorrência de acidente na Rua Jardim Botânico, na altura do número 665. No local, os militares descobriram que o motorista de um carro havia atropelado uma mulher e colidido com um muro. Sirlene A. Cândido sofreu ferimentos moderados e precisou ser socorrida para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Ela foi atendida, realizou exames e recebeu alta médica.