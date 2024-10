Imagens registraram o momento de pânico entre os clientes - Reprodução

Imagens registraram o momento de pânico entre os clientesReprodução

Publicado 13/10/2024 10:21 | Atualizado 13/10/2024 10:42

Rio - Uma lanchonete pegou fogo no interior do ParkShopping Campo Grande, na Zona Oeste, na noite deste sábado (12), e causou pânico no local. Não houve registro de vítimas.



O incidente ocorreu durante o Dia das Crianças e, devido a data, o shopping estava lotado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que as pessoas, assustadas, saem de perto do estabelecimento e gritam para alertar outros sobre o incêndio.



Veja:

INCÊNDIO NO PARK SHOPPING CAMPO GRANDE RJ EM PLENO DIA DAS CRIANÇAS.



SEGUNDO INFORMAÇÕES, O TETO DA LOJA: BURGUER KING PEGOU FOGO (NÃO SE SABE A CAUSA).



BOMBEIROS FORAM ACIONADOS, NÃO SABEMOS SE HÁ FERIDOS NO LOCAL.



AGUARDANDO POR INFORMAÇÕES OFICIAIS. pic.twitter.com/KiWcWbj36r — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) October 13, 2024

Incêndio no Burguer King do #Parkshoppingcg provocou correria e assustou quem passava próximo ao restaurante B.K. no Park Shopping Campo Grande RJ. O incêndio foi controlado e graças a Deus ninguém se feriu. pic.twitter.com/sWgPvRc4UX — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) October 13, 2024

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Campo Grande foram acionados às 22h50. Por volta das 23h45, o fogo já havia sido controlado. Ninguém ficou ferido no incidente.



Procurado, o ParkShopping Campo Grande confirmou o princípio de incêndio em uma das lojas da Praça de Alimentação. Em nota, informou que "a situação foi rapidamente controlada pela Brigada de Incêndio do Shopping e pelo Corpo de Bombeiros. A loja permanecerá fechada, e o shopping funcionará normalmente neste domingo."