Criminoso é ligado ao Comando Vermelho e considerado de alta periculosidade - Divulgação / Disque Denúncia

Criminoso é ligado ao Comando Vermelho e considerado de alta periculosidade Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 13/10/2024 11:45 | Atualizado 13/10/2024 11:47

Rio - O gerente do tráfico de drogas da comunidade da Colina, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi preso na tarde deste sábado (12) no bairro São João. Bruno Gomes da Silva, de 27 anos, conhecido como "Super Fino", estava foragido após não retornar ao presídio quando recebeu indulto de Natal em dezembro do ano passado.

O traficante foi localizado por agentes do 25º BPM (Cabo Frio) após informações do Disque Denúncia. Segundo a polícia, Super Fino, que possui ligação com o Comando Vermelho, é considerado de alta periculosidade.



Com o criminoso, os policiais apreenderam 23 kg de maconha, uma pistola, 25 munições, além de três carregadores e duas toucas ninjas.



Segundo a corporação, o gerente do tráfico foi preso em 2016 e em dezembro de 2019 adquiriu liberdade condicional. No entanto, voltou à prisão em abril de 2020. Três anos depois, o criminoso recebeu o benefício de Visita Periódica à Família (VPF), referente ao indulto de Natal, mas não retornou à unidade.



Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas e por ter fugido do presídio Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, em Bangu. Ele foi condenado a uma pena de 14 anos de reclusão em regime fechado.

O material apreendido e o traficante foram encaminhados à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão. Após as formalidades legais, o criminoso foi levado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena.