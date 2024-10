Paes usou as redes sociais para informar aos cariocas que está saindo de férias - Reprodução / Redes sociais

Paes usou as redes sociais para informar aos cariocas que está saindo de fériasReprodução / Redes sociais

Publicado 13/10/2024 11:47 | Atualizado 13/10/2024 13:02

Rio - O prefeito Eduardo Paes (PSD), de 54 anos, anunciou nas redes sociais, neste domingo (13), que vai tirar uma semana de folga e brincou com os cariocas: "comportem-se".



Por meio de um vídeo, o prefeito, que acabou de ser reeleito, pediu licença aos cariocas para as miniférias e fez um pedido especial.



"Mantenham a cidade limpa, organizada, respeitem as regras e as leis para eu poder descansar em paz. Qualquer coisa só convocar que eu estou no ar", disse.



Veja:

Comportem-se. Vou tirar uma semana de folga! Descansar um pouco! Meu melhor mandato começa já! Tô de olho! pic.twitter.com/xnErBLYGS5 — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 13, 2024



Paes saiu para viajar com a sua mulher, Cristine Assed, com quem tem dois filhos, Isabela e Bernardo.



Em sua fala, o prefeito ainda destacou a felicidade em estar à frente da Cidade Maravilhosa por mais um mandato.



"Muito orgulho de poder trabalhar com vocês por mais quatro anos", finalizou. Paes saiu para viajar com a sua mulher, Cristine Assed, com quem tem dois filhos, Isabela e Bernardo.Em sua fala, o prefeito ainda destacou a felicidade em estar à frente da Cidade Maravilhosa por mais um mandato."Muito orgulho de poder trabalhar com vocês por mais quatro anos", finalizou.

Em 2025, Eduardo vai assumir seu quarto mandato na prefeitura carioca. Ele já ocupou o cargo entre 2009 e 2017 e, posteriormente, em 2020, disputou novamente as eleições e venceu.