Paulo Roberto Tavares foi autuado pelo feminicídio de Ana Maria Costa na 146ª DP (Guarus) - Divulgação/Polícia Civil

Paulo Roberto Tavares foi autuado pelo feminicídio de Ana Maria Costa na 146ª DP (Guarus)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 13/10/2024 13:47 | Atualizado 13/10/2024 15:49

Rio - Um homem foi preso por feminicídio, na noite deste sábado (12), após matar a própria mulher com marretadas na cabeça, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo relatos, Paulo Roberto Tavares, de 47 anos, estava embriago e teria acionado a polícia para se entregar. O crime aconteceu na casa do casal e Ana Maria Costa, de 68 anos, não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 8º BPM (Campos dos Goytacazes) foram acionados para verificar uma ocorrência de feminicídio no bairro Novo Eldorado e no local encontraram o corpo da vítima. Suspeito pelo crime, Paulo Roberto foi preso em flagrante. O caso foi encaminhado para 146ª DP (Guarus) e o homem autuado por feminicídio.

Ainda de acordo com relatos nas redes sociais, o crime teria acontecido porque Ana Maria estaria fazendo fofocas de Paulo Roberto com vizinhos. Entretanto, a informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil. A corporação informou, em nota, que o caso foi encaminhado à Justiça.

Nas redes sociais, uma neta da vítima lamentou a perda. "Te amarei eternamente. Sua partida mexeu muito comigo. Nunca iria imaginar perder a senhora. Cuidei tanto da senhora, vó. Daria tudo para senhora está viva agora comigo. A senhora foi uma guerreira, batalhadora. Lutou tanto e infelizmente agora se foi. Agora está morando com papai do céu. Te amo, minha véia", escreveu.

Ainda não há informações sobre o enterro de Ana Maria. Já Paulo passará por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (14).