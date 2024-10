Amora Moreira estreia mostra individual no Centro Cultural dos Correios - Divulgação

Publicado 15/10/2024 08:10 | Atualizado 15/10/2024 08:44

Rio - A artista Amora Moreira, 27, estreia sua primeira mostra individual nesta quarta-feira (16) no Centro Cultural Correios, no Centro do Rio. Habituada a expor nas ruas da cidade, a artista levará o imaginário afetivo que traz do subúrbio para o espaço, com a exposição "A Casa Carioca é Suburbana".

fotogaleria Nascida em Cascadura, Amora cresceu em uma rua sem saída do bairro em que também viviam as famílias materna e paterna. Atualmente, mora em Vila Isabel e ressalta que a Zona Norte faz parte de seu imaginário artístico e do seu cotidiano.

"Essa mostra é resultado de anos da minha vida. Tudo tem uma linha cronológica, desde quando eu era pequena e via os objetos ao redor como dignos de uma galeria de artes. Aqui tem fragmentos tanto da minha vida artística, quanto da minha vida pessoal", contou Amora durante a montagem da exposição.

Um dos trabalhos de maior dimensão da artista está na região da Pequena África, na Zona Portuária, e é intitulado "Sankofa". O mural de 20x5m é composto por símbolos afro-brasileiros com referências à cultura black e ao movimento hip-hop. A artista destacou a diferença entre expor nas ruas e no interior de um centro cultural, como os Correios.

"É muito gratificante poder ver a minha arte dentro de um espaço institucional. É diferente da minha relação com a rua, onde tudo é muito imprevisível. Aqui, pelo contrário, é tudo muito bem planejado. Enquanto na rua, não sei muito bem como vai ser a superfície onde eu vou pintar, aqui eu já sei tudo: o tamanho de cada parede, onde vai entrar cada quadro", explicou.

Amora trabalha com referências da música negra, como funk, soul e hip-hop e se define como uma sampleadora visual. "O hip-hop criou uma técnica, que é o sample, que significa pegar fragmentos de músicas para criar novas obras. Eu faço isso, só que a partir do visual. A partir das colagens, eu pego uma foto de família e dou uma remixada. Pego uma referência da própria música e trago para o campo visual. Gosto de criar colagens sonoras também e isso tudo vai estar na exposição", adiantou.



Em "A Casa Carioca é Suburbana", a artista utiliza diferentes linguagens de arte visual: colagem digital, ilustração, pintura, grafite, escultura, entre outros. As obras ficam em cartaz de 16 de outubro a 30 de novembro.



Serviço

Exposição "A Casa Carioca é Suburbana", de Amora

Entrada franca

Exibição: 16 de outubro a 30 de novembro de 2024

Horário de funcionamento: terça-feira a sábado, das 12 às 19h

Local: Centro Cultural Correios | Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro, Rio de Janeiro

A exposição contará com audiodescrição e sensibilização dos monitores e intérpretes de libras nos dias do evento