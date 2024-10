Criminosos usam ônibus para fechar Avenida na Zona Norte - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/10/2024 10:22 | Atualizado 15/10/2024 11:26

Rio - Em decorrência de uma operação da Polícia Militar no Complexo do Acari, na Zona Norte, bandidos usaram um ônibus para fechar um trecho da Avenida Pastor Martin Luther King Jr, na Pavuna, próximo a um dos acessos da comunidade, na manhã desta terça-feira (15). Motoristas que passavam pela via voltaram na contramão com medo de um suposto arrastão.

Segundo a assessoria da PM, equipes do 41° BPM (Irajá) cumprem mandados de prisão e de apreensão de armas e drogas, e têm o intuito de reprimir roubo de veículos e cargas na região. Até o momento, um suspeito foi baleado e encaminhado para o Hospital Carlos Chagas, outro foi preso e um fuzil, uma pistola e um radiotransmissor foram apreendidos.



Na Comunidade Beira Rio, também na Pavuna, policiais detiveram cinco suspeitos com drogas em uma casa, ainda em construção e uma pistola. Ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).

A ação segue em andamento com a presença dos militares em diferentes pontos da comunidade e na avenida.