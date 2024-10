Ex-companheiro teria invadido casa de Ingrid Cristine dos Santos, 36, e ateado fogo enquanto ela dormia - Reprodução/Redes Sociais

Ex-companheiro teria invadido casa de Ingrid Cristine dos Santos, 36, e ateado fogo enquanto ela dormiaReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/10/2024 09:54 | Atualizado 15/10/2024 10:26

Rio - Uma mulher morreu ao ter o corpo incendiado pelo ex-companheiro, em Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Ingrid Cristine dos Santos, de 36 anos, dormia em casa quando o homem entrou no local e ateou fogo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Uma segunda pessoa também ficou ferida pelas chamas, mas já recebeu alta médica.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de feminicídio e, no local, informados que um homem havia ateado fogo na companheira e em outra mulher, enquanto elas dormiam. O suspeito fugiu antes da chegada dos PMs e as vítima encaminhadas ao hospital.

De acordo com o relato de uma prima nas redes sociais, o crime aconteceu na última sexta-feira (11), quando vizinhos teriam visto o ex-companheiro de Ingrid entrando na casa dela. O homem teria saído logo em seguida, momento em que eles escutaram gritos e viram a fumaça vinda da residência. A familiar disse ainda que ela teve 90% corpo queimado.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste, mas acabou morrendo no sábado (12), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Uma outra mulher que também estava na casa sofreu queimaduras e foi levada para a mesma unidade de saúde. A pasta informou que Vanessa Rosa, de 29 anos, já recebeu alta médica.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 35ª DP (Campos Grande) e o autor vai responder por feminicídio e tentativa de feminicídio. As investigações estão em andamento para ouvir testemunhas e apurar as circunstâncias dos fatos.