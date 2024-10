Tradicional coreto da Praça da Harmonia teve gradil furtado - Reprodução/ Instagram

Tradicional coreto da Praça da Harmonia teve gradil furtadoReprodução/ Instagram

Publicado 15/10/2024 10:45 | Atualizado 15/10/2024 12:52

Rio - A comunidade que frequenta a Praça da Harmonia, na Zona Portuária do Rio, chama a atenção de autoridades para a prática de furtos no local. Uma página no Instagram dedicada à praça protestou contra a retirada do gradil no tradicional coreto, palco de festas populares como Carnaval e Festa Junina.

"Estão roubando todo gradil da nossa praça. O alvo agora é o nosso coreto e o parquinho. Isso tudo ao lado do 5° Batalhão da Polícia Militar", diz a denúncia.

A organizadora do festival Gamboa de Portos Abertos, Elza Ribeiro, avalia a situação como precária. "Roubaram o gradil do coreto, as tomadas, a fiação", conta.

A criadora e diretora da Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades, Ligia Veiga, atua desde 2007 na região portuária e lembra que a praça tem um calendário cultural e artístico ao longo do ano. Ligia conta que uma árvore do tipo pau-brasil, plantada no ano passado, também foi alvo de um furto, inclusive com a retirada das raízes nos últimos meses.



"O pau-brasil já estava com um metro e meio. Arrancaram e ficou um buraco. Chocou todo mundo. A gente está tentando manter a praça como sede de arte pública carioca desde 2007. A praça é pública. É onde a gente tem nossas atividades e precisa ser para todos", ressalta.



O 5º BPM, sediado na praça, afirmou em nota que o combate a este tipo de crime depende de outros entes públicos. O batalhão reforça a importância do acionamento das equipes diante de situações flagrantes por meio do aplicativo 190 RJ e da central telefônica 190, assim como dos registros em delegacia.

"São crimes praticados por cidadãos em situação de vulnerabilidade nas ruas, num cenário composto por demandas que requerem a atuação de outros entes do poder público, atores estes que a Polícia Militar está sempre ao dispor para auxiliar de maneira conjunta. Em caso de situações de flagrante prática de crimes, os envolvidos serão detidos e conduzidos às delegacias da área", disse em nota.

A Secretaria Municipal de Conservação afirmou que vai enviar uma equipe para realizar vistoria e avaliar as necessidades do local.