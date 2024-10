Jorge foi preso em flagrante pelo crime de receptação e adulteração de sinal de veiculo moto - Reprodução

Publicado 16/10/2024 07:04

Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta terça-feira (15), Jorge Luís Pinto, de 55 anos, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com um veículo clonado. Investigações apontam que o suspeito faz parte de uma quadrilha de roubos de veículos especializada em pick-ups.



Na ocasião, agentes da 16ªDP (Barra da Tijuca) localizaram um carro envolvido no furto de uma pick-up no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, que ocorreu no mês de setembro, quando avistaram o automóvel clonado trafegando pela Avenida das Américas.

O suspeito foi preso enquanto estacionava o veículo. No entanto, um comparsa conseguiu fugir. Ainda segundo a Polícia Civil, exames periciais constataram que o carro havia sido furtado em outubro do ano passado no Recreio dos Bandeirantes.



Há indícios de que a quadrilha atuava na região levando os veículos roubados para Guaratiba, também na Zona Oeste. As investigações prosseguem para identificar os demais integrantes do grupo e também os receptadores desses automóveis furtados.



Jorge foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e adulteração de sinal de veiculo motor.