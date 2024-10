Homem foi localizado por agentes do 41º BPM (Irajá) na Avenida Pastor Martin Luther King - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 19/10/2024 07:37 | Atualizado 19/10/2024 08:19

Rio - A Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (18), um homem foragido da Justiça por violência doméstica e dano qualificado. Sérgio Félix de Oliveira, de 48 anos, foi localizado na Avenida Pastor Martin Luther King, altura de Irajá, na Zona Norte.



Agentes do 41° BPM (Irajá) chegaram até ele após levantamento de dados de inteligência da corporação e informações do Disque Denúncia. De acordo com a polícia, ele descumpriu medidas protetivas de urgência após não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira.

Segundo as investigações, ele atuava como um stalker e a vítima vinha sofrendo ameaças através de mensagens e e-mails. Além disso, policiais constataram que ele possui três anotações criminais por furto, lesão corporal e ameaça. O suspeito chegou a ser preso em 2013.

Sérgio foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde foi cumprido o mandado. Após as formalidades legais, o homem foi levado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.