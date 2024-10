Agentes da 53ª DP (Mesquita) saíram para cumprir quatro mandados de prisão no município - Reprodução / Google Street View

Publicado 24/10/2024 07:56

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (24), uma operação contra um grupo acusado de tentar matar um homem durante uma discussão em Mesquita, na Baixada Fluminense, em abril deste ano. Até o momento, duas pessoas foram presas.

Agentes da 53ª DP (Mesquita) saíram para cumprir quatro mandados de prisão no município. De acordo com as investigações da distrital, a confusão teve início após Daniel Tavares da Silva discutir com sua namorada. Segundo a polícia, um rapaz foi defendê-la e acabou agredido. Em seguida, várias pessoas que estavam no local se aproximaram e atacaram Daniel.

A Civil informou, ainda, que o grupo perseguiu a vítima e desferiu diversos golpes de faca, socos, chutes e pauladas até que o rapaz desmaiasse. Em seguida, Daniel teve seus pertences levados, inclusive suas roupas.



Ao logo das investigações, a corporação identificou os autores do crime e representou pela prisão dos quatro. Eles vão responder por tentativa de homicídio.