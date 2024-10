Moto roubada é recuperada em perseguição policial - Reprodução / Twitter PMERJ

Publicado 26/10/2024 09:27 | Atualizado 26/10/2024 10:30

Rio - Um homem foi preso com uma moto roubada após perseguição na noite desta sexta-feira (25), em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, o suspeito desobedeceu à ordem de parada na Estrada do Engenho D’Água, no Anil, dando início à fuga, que só terminou na Rua Ituverava, em Jacarepaguá.

O criminoso dirigia uma moto sem placa e, ao tentar escapar, dirigiu pela contramão e calçadas, assustando pedestres. Em seguida, colidiu propositalmente contra uma viatura, ferindo dois agentes e danificando outros veículos.

Pouco depois, ele abandonou a moto e tentou continuar a fuga a pé, mas foi detido.

Ainda de acordo com a PM, o homem afirmou ter comprado a moto por R$ 3.500. Em inspeção, os agentes no entanto constataram que a numeração do chassi e do motor estavam raspadas. A proprietária do veículo foi identificada e confirmou o registro de furto.

A 41ªDP (Tanque) registrou o caso.