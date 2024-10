Vídeo mostra moradores de rua em Vila Isabel correndo durante troca de tiros - Reprodução

Publicado 26/10/2024 08:06 | Atualizado 26/10/2024 09:33

Rio - Os moradores de Vila Isabel e região tiveram uma madrugada de pânico, neste sábado (26), devido a uma intensa troca de tiros no Morro dos Macacos.



Segundo relatos compartilhados nas redes sociais, os disparos foram ouvidos desde as primeiras horas do dia, na altura do Túnel Noel Rosa. "Muitos tiros na região de Vila Isabel. Não dá sossego nem para dormir", publicou usuário do X, antigo Twitter.



O perfil da plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) na rede social registrou a troca de tiros às 2h03. Por volta das 4h, a página compartilhou outro alerta sobre disparos na comunidade.

Um vídeo, também compartilhado no X, mostra moradores correndo para dentro de prédio enquanto disparos são ouvidos ao fundo na Rua Torres Homem.



A troca de tiros que assustou a população da região seria resultado da disputa territorial entre traficantes do Morro dos Macacos e grupos rivais. O tráfico de drogas na comunidade de Vila Isabel é comandado pelo criminoso Leandro Nunes Botelho, o Scooby-Doo, da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Em agosto, cinco pessoas foram executadas enquanto participavam de evento na Praça Barão de Drummond, conhecida como Praça Sete, nas proximidades da comunidade de Vila Isabel. O ataque a tiros teria sido feito por traficantes do Morro São João, que é dominada pela facção Comando Vermelho (CV).

A Polícia Militar informou a UPP Macacos intensifica o policiamento na região, após o registro de disparos de arma de fogo na comunidade. "Até o momento, não há registro de prisão, apreensão ou feridos", diz nota da corporação.