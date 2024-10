A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) participa da operação - Divulgação

Publicado 31/10/2024 08:38

Rio - Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e do Ministério Público (MPRJ) participam, na manhã desta quinta-feira (31), da Operação “Lobo Mau” contra integrantes de uma ampla rede criminosa envolvida na produção, no armazenamento e no compartilhamento de material de abuso sexual infantil. A ação é resultado de uma investigação da Polícia Civil do estado de São Paulo.



Segundo especializada, os envolvidos nos crimes do Rio foram identificados a partir dos números de IP apurado. Ao todo, agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão, enquanto o MPRJ cumpre outros dois. As ordens judiciais estão sendo realizadas: na capital, nos bairros Méier, Catete, Inhoaíba, Olaria, na Zona Norte, em Paciência, na Zona Oeste, em Três Rios, interior do Estado, em Belford Roxo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



Outros 21 estados também são alvos da operação. No total, são cumpridos 94 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Todo o material apreendido será periciado e analisado.

As investigações conduzidas pelo Ministério Público de São José do Rio Preto são resultado da atuação de uma força tarefa apoiada pela Agência de Investigação Interna (Homeland Security Investigations – HSI) e pela Embaixada dos Estados Unidos, com foco no combate à exploração sexual infantil na internet.