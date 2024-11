Publicado 01/11/2024 00:00

Na Manchete, Ronnie Lessa é condenado a 78 anos de prisão, e Élcio de Queiroz a 59, pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes

Em Rio, Áreas de lazer na cidade serão suspensas durante o G 20

Polícia Civil e MP desarticulam maior esquema de pirâmide financeira do Rio

Rede estadual de ensino anuncia período de rematrículas

No Ataque, Flu recebe o Grêmio, às 21h, no maracanã, para tentar se manter fora do Z-4

No D, Cantora Lexa anuncia gravidez

Em Economia, Navezinhas cariocas oferecem tres mil vagas em cursos gratuitos

Em Brasil, Fila do SUS tem 77 mil mulheres aguardando para fazer mamografia