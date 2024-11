Tiroteio começou por volta das 21h35 - Reprodução / X

Tiroteio começou por volta das 21h35Reprodução / X

Publicado 31/10/2024 22:25 | Atualizado 01/11/2024 07:15

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, relataram um intenso tiroteio na noite desta quinta-feira (31), na região. O local vive uma disputa territorial entre traficantes das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com a Plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os primeiros disparos foram ouvidos por volta das 21h35, nas imediações do antigo zoológico. Por meio das redes sociais, moradores publicaram vídeos que mostram o intenso tiroteio. Assista:

AGORA: Bala voando firme no Morro dos Macacos (TCP), em Vila Isabel. Guerra entre traficantes rivais!



Acompanhe: https://t.co/JAhIm11oaB pic.twitter.com/EWoikAXCxv — BAÚ DO RIO OFC (@baudorio) November 1, 2024

Segundo quem vive no local, traficantes do Comando Vermelho estariam tentando retomar a comunidade. Procurada, a Polícia Militar informou que agentes da 11ª UPP/ 6º BPM Macacos, após ouvirem disparos no interior da comunidade, foram até o local. De acordo com o comando da unidade, os policiais encontraram criminosos armados e houve confronto.

Em seguida, os bandidos fugiram em direção a comunidade do São João. Não há informações de feridos. A ocorrência foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel). O policiamento foi reforçado na região.

Nesta quarta-feira (30), um homem foi morto a tiros na entrada do Túnel Noel Rosa , sentido Jacaré, em Vila Isabel. Segundo testemunhas, os disparos teriam sido efetuados por traficantes do Morro dos Macacos.

Em agosto, cinco pessoas foram executadas enquanto participavam de um evento na Praça Barão de Drummond , conhecida como Praça Sete, nas proximidades da comunidade de Vila Isabel. O ataque a tiros teria sido feito por traficantes do Morro São João, que é dominada pela facção Comando Vermelho (CV).