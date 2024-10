Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 30/10/2024 17:13 | Atualizado 30/10/2024 17:48

Rio - Gustavo Couto da Silva, de 34 anos, foi morto a tiros nesta quarta-feira (30), na entrada do Túnel Noel Rosa, sentido Jacaré, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, os disparos teriam sido efetuados por traficantes do Morro dos Macacos.

Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência e já encontraram a vítima morta. A ocorrência foi encaminhada para a 20ª DP (Vila Isabel) e, posteriormente, assumida pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer todos os fatos. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio. Não há informações sobre o sepultamento.