Criminosos carregaram as motos e deram várias viagens com Fiorino, em PilaresCâmeras de segurança

Publicado 30/10/2024 16:16 | Atualizado 30/10/2024 16:31

Rio - Moradores do Condomínio Brasil Novo, localizado na Rua Jorge Nascimento Silva, em Pilares, na Zona Norte, foram surpreendidos ao acordarem com a notícia do furto de três motos. Na madrugada desta quarta-feira (30), quatro homens usaram uma Fiorino para levar as motocicletas que estavam estacionadas na entrada do condomínio. O porteiro chegou a chamar a polícia, mas nenhuma viatura foi enviada. Os donos do veículo registraram a ocorrência na 24ª DP (Piedade).

Conforme mostram as gravações das câmeras de segurança, por volta de 1h30 da madrugada, quatro homens descem de uma Fiorino e carregam na mão as motos. A namorada da dona de uma das motocicletas informou ao DIA que os criminosos deram três viagens e levaram um veículo de cada vez.

"Hoje de manhã quando íamos sair que o porteiro nos avisou. Ele diz ter ligado para a polícia, mas nenhuma viatura foi mandada. Os criminosos levaram uma Yamaha Nmax 2021 novinha, uma Honda PCX também nova e outra que não sei qual era. O dono de uma das motos, que disparou alarme, informou que ele a localizou na Vila do João [na Maré]. A da minha namorada, como não armou o alarme, consta como desligada", afirmou a namorada de uma das donas dos veículos roubados, que preferiu não se identificar.

Segundo ela, a namorada havia comprado a motocicleta, uma Yamaha Nmax do ano de 2021, sua primeira, há dois meses. "Graças a Deus a moto estava no seguro... então vamos da entrada em todos os trâmites. Agora é guardar para ver se a polícia localiza e recupera a mesma. Enquanto isso, só resta chorar", contou ela.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 24ª DP (Piedade) investiga o caso. "Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime", afirmou a corporação. Procurada, a PM não respondeu aos questionamentos do DIA até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto.