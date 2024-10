PM apreendeu 21 celulares com dupla de assaltantes na Avenida Brasil, nesta quarta-feira (30) - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 30/10/2024 17:15 | Atualizado 30/10/2024 19:48

Rio - Dois criminosos foram baleados, nesta quarta-feira (30), após manter passageiros do ônibus da linha 1760D executiva (Galeão x Charitas) como reféns durante um assalto na Avenida Brasil, sentido Centro. Um dos assaltantes praticava o crime usando tornozeleira eletrônica.

Segundo policiais do 22º BPM (Maré), durante patrulhamento na via expressa, na altura do Viaduto Brigadeiro Trompowski, agentes identificaram uma movimentação suspeita no coletivo da empresa 1001. Foi dada, então, ordem de parada e dois criminosos desembarcaram atirando contra os policiais.

Houve confronto e os dois assaltantes foram feridos. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Federal de Bonsucesso. Com a dupla, a PM apreendeu 21 celulares, dois revólveres e uma réplica de pistola. A ocorrência foi encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso), que investiga mais esse caso.

Nas redes sociais, um homem que foi vítima da dupla em outro assalto anterior a esse do ônibus reconheceu um cartão e celular na foto publicada pela Polícia Militar. "O cartão é meu. Fui vítima deles hoje em um arrastão na Avenida Rei Pelé. Tem um celular que é meu também. Onde posso retirar?", escreveu a vítima.

A direção do Hospital de Bonsucesso informou que um dos baleados está na enfermaria de ortopedia e aguarda cirurgia. O outro foi para a enfermaria de cirurgia geral. Ambos estão estáveis.

A Semove lamentou mais um episódio de violência enfrentados por passageiros e rodoviários no transporte público do Rio de Janeiro. Disse ainda que os ataques causam impacto na mobilidade urbana, prejudicando a população. "A frota em circulação acaba impactada devido ao tempo necessário para os reparos dos ônibus atacados, como a substituição dos vidros", disse.

Onde de violência em ônibus na cidade do Rio

Passageiros de pelo menos quatro ônibus também foram mantidos reféns e assaltados no mês de outubro, na cidade do Rio. No dia 3, passageiros de um ônibus da Viação Nossa Senhora do Amparo foram assaltados e ameaçados por três criminosos, também na Avenida Brasil. O grupo obrigou o motorista a retornar e dirigir até o Complexo da Maré. O ônibus havia saído de Ponta Negra, em Maricá, e seguia em direção ao Centro do Rio

O segundo assalto aconteceu no dia 4, quando passageiros do ônibus da Viação Fagundes , que fazia a linha 1721D (Alcântara x Candelária), foram sequestrados e assaltados por três criminosos armados, na altura do Centro do Rio. O trio, que aparentava ser composto por menores de idade, obrigou o motorista a dirigir em direção ao Complexo da Maré.

O terceiro caso foi registrado no dia 9 de outubro. Na ocasião, dois criminosos foram baleados após trocar tiros com policiais militares na Avenida Brasil, altura de Irajá, na Zona Norte. A dupla foi presa após tentar assaltar passageiros que estavam dentro de dois ônibus da viação Tinguá.

O quarto assalto a ônibus aconteceu na manhã do último dia 18. Passageiros de um ônibus da Linha 2345 , que faz o trajeto Vila Valqueire X Castelo, foram ameaçados e assaltados por três criminosos que embarcaram na altura do Norte Shopping, no Cachambi, Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 10 passageiros tiveram os pertences levados.