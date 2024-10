A estátua homenageia a modelo Corina Baldo, uma das primeiras vencedoras do concurso Miss Elegante de Bangu - Divulgação

A estátua homenageia a modelo Corina Baldo, uma das primeiras vencedoras do concurso Miss Elegante de BanguDivulgação

Publicado 30/10/2024 15:42 | Atualizado 30/10/2024 16:25





A estátua, que tem como referência a modelo Corina Baldo, mãe do ator Felipe Camargo, que ganhou a competição em 1952, ficará de forma permanente no shopping, posicionada em frente à antiga chaminé da fábrica, que fornecia os tecidos utilizados no Miss Elegante Bangu. Feita em fibra e resina, com acabamento que simula o tom de bronze, a obra, de 3,70m de altura, foi produzida pelo artista plástico Clécio Régis. Morador de Bangu desde os 11 anos e amante do bairro, ele ressaltou a importância de resgatar essa história, em conversa com O DIA. fotogaleria Rio - O Shopping Bangu, na Zona Oeste do Rio, ganhou, nesta quarta-feira (30), uma estátua inspirada em Corina Baldo, na primeira vencedora do concurso de Miss Elegante do bairro, um dos eventos sociais mais importantes da cidade nos anos 1950. Junto com a escultura, também foi inaugurada uma exposição de fotos em homenagem à história da Fábrica de Tecidos Bangu, peça-chave no desenvolvimento local e que funcionava no terreno onde, atualmente, é localizado o estabelecimento comercial.A estátua, que tem como referência a modelo Corina Baldo, mãe do ator Felipe Camargo, que ganhou a competição em 1952, ficará de forma permanente no shopping, posicionada em frente à antiga chaminé da fábrica, que fornecia os tecidos utilizados no Miss Elegante Bangu. Feita em fibra e resina, com acabamento que simula o tom de bronze, a obra, de 3,70m de altura, foi produzida pelo artista plástico Clécio Régis. Morador de Bangu desde os 11 anos e amante do bairro, ele ressaltou a importância de resgatar essa história, em conversa com

"Bangu surgiu em 1891, como um bairro proletário, justamente através da Fábrica de Tecidos. Além do futebol, também é pioneiro na exportação de moda, que teve o seu auge nos anos 50. Esse monumento enaltece o Miss Elegante Bangu, que surgiu de forma despretensiosa no período, como um desfile beneficente, e acabou virando tradição, um evento muito forte, que deu origem aos concursos de Miss Brasil. A estátua da Corina simboliza essa importância e inovação que Bangu levou à indústria de exportação de moda do país", explica Clécio.



O artista afirma que a autoestima de um bairro se consolida a partir de sua história e cultura, e que, por isso, se apaixonou e adotou Bangu como "projeto de vida". Clécio foi um dos responsáveis por montar o museu do bairro, e tem outras dezenas de monumentos espalhados pela região, como o do Largo de Bangu, posicionado em frente à Paróquia São Sebastião e Santa Cecília.



"O bairro tem uma história belíssima, uma das principais do Rio de Janeiro. A autoestima de um local se dá pela propagação de sua cultura. As pessoas precisam saber que Bangu é pioneiro na exportação de moda, no futebol… Vejo que os jovens de hoje estão apaixonados pelo bairro, felizes em morar em Bangu, torcer pelo clube. Essa é uma das minhas razões de viver. Fico muito feliz de poder espalhar essa memória e contribuir para a autoestima do bairro", celebra Clécio.



O ator Felipe Camargo conta que a estátua lembra e homenageia um período que foi de grande importância na vida de sua mãe: "Esse resgate da história dela é incrível. Na época, foi uma conquista muito significativa, abriu portas, fez com que ela fosse à Paris. Temos várias fotos e reportagens do período guardadas, essa notoriedade que ela conquistou perdurou por mais de 10 anos depois, gerou grande repercussão. Minha mãe foi a primeira pessoa a ser uma 'celebridade' na família, mas viveu uma vida normal, casou, teve quatro filhos, se separou, casou de novo… E sempre esteve ao nosso lado a vida inteira. Como mulher, foi uma pessoa muito autêntica, sempre muito decidida em relação ao que queria viver", lembra.



Felipe não conseguiu comparecer à inauguração, mas afirmou que, assim que possível, vai juntar os irmãos para conhecer a homenagem. "Vamos fazer uma incursão por Bangu, para conhecermos tudo. Nós vivemos toda a nossa vida na Zona Sul, mas minha mãe costumava ir à fábrica. É muito bacana ver que essa história não foi esquecida, e que estão rememorando", celebra o ator. O desfile que a modelo venceu aconteceu no Clube Caiçaras, em Ipanema, Zona Sul.



Nascida em 1930, Corina faleceu em 2016, aos 86 anos, após sofrer um acidente doméstico e ser internada. Ela deixou outros três filhos, além de Felipe.



Exposição sobre história da Fábrica de Tecidos Bangu



A exposição sobre a Fábrica de Tecidos Bangu, inaugurada junto com a estátua de Corina, é composta por sete totens com imagens que destacam a rotina de trabalho da época. A mostra, produzida em parceria com o Museu de Bangu, vai funcionar até o dia 10 de novembro, próxima à loja Constance. Natalia Falcão, Gerente de Marketing do Bangu Shopping, reforça o vínculo do estabelecimento com a fábrica e com as raízes culturais do bairro.



"Essa celebração promete destacar ainda mais o legado da Fábrica Bangu, como protagonista na história da moda nacional, conectando o passado e o presente de uma região que foi central para a moda e a indústria têxtil do Brasil. Além disso, a estátua de Corina Baldo é uma lembrança permanente desta era dourada", destaca Natalia.



A fábrica operou entre 1889 e 2004, e tinha como principal matéria-prima o algodão do Seridó, produzido no nordeste do país e em São Paulo, que serviu para o desenvolvimento de diversos tecidos, como o cetim. O Miss Elegante Bangu surge como ferramenta de divulgação da marca, aproveitando um período em que os concursos de beleza tomavam força.



A primeira edição, em 1952, reuniu mulheres indicadas pelos principais clubes sociais do Rio e do Brasil, e um dos prêmios foi a viagem a Paris, feita por Corina. Na ocasião, as participantes desfilaram com modelos exclusivos de baile ou passeio, desenhados pelo figurinista da casa e construídos com os tecidos que seriam utilizados nos próximos lançamentos da fábrica. A maioria dos concursos foram realizados no Copacabana Palace, na Zona Sul.



A indústria também foi essencial para o desenvolvimento do futebol no bairro, com o Bangu Atlético Clube. Thomas Donohoe, escocês pioneiro do futebol no Brasil, que também tem uma estátua feita por Clécio exposta no Bangu Shopping, foi operário da fábrica e morador do bairro. Ele apresentou o futebol aos colegas de trabalho como uma forma de recreação. Além de pioneiro do esporte como um todo, o clube também foi um dos primeiros a investir na produção e comercialização de camisas de futebol.



Em 2004, a partir do fechamento da indústria, Bangu passou a assumir-se como um bairro comercial e residencial. Três anos depois, no dia 30 de outubro de 2007, foi inaugurado o Bangu Shopping, no mesmo terreno, que manteve as características arquitetônicas originais da fábrica. Nesta quarta-feira (30), o espaço celebra 17 anos.



*Reportagem do estagiário Gabriel Rechenioti, sob supervisão de Raphael Perucci