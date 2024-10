Ônibus pega fogo e deixa trânsito intenso na Rua São Francisco Xavier - Reprodução / COR

Ônibus pega fogo e deixa trânsito intenso na Rua São Francisco XavierReprodução / COR

Publicado 30/10/2024 15:22 | Atualizado 30/10/2024 17:04

Rio - Um ônibus pegou fogo na tarde desta quarta-feira (30), no Maracanã, na Zona Norte do Rio. Por conta da ocorrência, um trecho da via precisou ser interditado. Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na Rua São Francisco Xavier, na altura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), sentido Centro. O quartel de Vila Isabel foi acionado às 15h para o combate às chamas.

O incêndio, causado por uma pane elétrica, foi controlado por volta das 16h. Segundo o Centro de Operações Rio, o trânsito é intenso na região. Nas redes sociais, testemunhas gravaram uma enorme quantidade de fumaça preta.

Veja o vídeo: