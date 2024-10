Policiais apreenderam uma pistola na ação - @PMERJ

Publicado 31/10/2024 11:37

Rio - Dois passageiros de um ônibus da Viação Santo Antônio foram baleados enquanto passavam pela Linha Amarela, na altura de Pilares, na Zona Norte, nesta quarta-feira (30), durante troca de tiros entre policiais e criminosos.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM, Méier, foram informados que homens estavam em um carro roubado na Linha Amarela, sentido Centro, em Del Castilho. Na tentativa de abordar os ocupantes do veículo, os bandidos abriram fogo, iniciando o confronto.

Quatro criminosos foram presos e um deles ficou ferido, sendo encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho (Méier), junto com os demais baleados.

De acordo com a direção do hospital, um adolescente foi atendido e recebeu alta logo em seguida. Um homem de 40 anos, baleado de raspão na cabeça está estável e o criminoso, custodiado, tem estado de saúde grave, internado no CTI.

O carro com a placa clonada foi recuperado e uma pistola foi apreendida pela PM.



A ocorrência está em andamento na 23ª DP, no Méier.