Primeira fase será destinada aos alunos que desejam continuar na mesma escola, curso e turnoDivulgação/Seeduc

Para os novos alunos, a inscrição será no período de 14 de novembro, a partir das 8h, até 6 de dezembro. Esta etapa atenderá alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados também deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola. Rio - O período de renovação de matrícula para as escolas da rede estadual de ensino começa nesta sexta-feira (1º), a partir das 8h. Nesta primeira etapa, a inscrição será destinada aos alunos das unidades escolares que desejam permanecer no mesmo colégio, mesmo curso e turno, no ano letivo de 2025.Segundo a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na unidade escolar.A partir do dia 8 de novembro, às 8h, o cadastro poderá ser feito por estudantes da rede estadual que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, e estará condicionado à disponibilidade de vaga no momento da renovação.O processo de renovação de matrícula ocorrerá exclusivamente de forma on-line. Caso o responsável ou aluno (se for maior de idade e capaz) não tenha acesso à internet, poderá comparecer à unidade escolar para realizar a renovação.Para os novos alunos, a inscrição será no período de 14 de novembro, a partir das 8h, até 6 de dezembro. Esta etapa atenderá alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados também deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola.

O candidato pode escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter no mínimo três opções e no máximo oito opções na combinação de escola/curso/série/turno.



Ao todo, são mais de 1,2 mil unidades de ensino com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções.



Critérios



A 1ª fase da matrícula não acontece por ordem de inscrição. Os estudantes são alocados obedecendo aos seguintes critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente e nesta ordem:



1 - Preferência à pessoa com deficiência;



2 - Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;



3 - Permanência na Rede Pública de Ensino;



4 - Preferência de irmãos na mesma unidade escolar;



5 - Proximidade da residência;



6 - Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.



O resultado da alocação da Primeira Fase da Matrícula (Pré-Matrícula) será divulgado nos sites Seeduc e Matrícula Fácil, a partir do dia 18 de dezembro. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”.

O responsável – ou o aluno maior de 18 anos – deverá, então, comparecer à escola, no período de 17 a 23 de janeiro de 2025, e realizar a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.



Serviço:



- De 1º/11(a partir das 8h) a 07/11/2024: Período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam permanecer no mesmo curso e turno.



- De 08/11(a partir das 8h) a 13/11/2024: Período de renovação da matrícula, destinado aos alunos que desejam solicitar a mudança de curso, turno ou curso e turno, que estará condicionada à disponibilidade de vaga no momento da Renovação.



- De 14/11(a partir das 8h) a 06/12/2024: 1ª Fase da Pré-Matrícula, para novos alunos.



- A partir de 18/12/2024: Resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil.



- De 17/01 a 23/01/2025: Confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula.