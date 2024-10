Golpes na comercialização online de celular aumenta no estado do Rio - Reprodução / @pmerj

Publicado 31/10/2024 12:47

Rio - Os golpes na compra e venda de celulares online já resultaram em um prejuízo estimado de R$ 12,8 milhões aos fluminenses no primeiro semestre de 2024, aponta uma pesquisa realizada pela plataforma de comercialização OLX. Este número representa um aumento de 78% em comparação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o estudo, as principais fraudes cometidas foram de falso pagamento, com 65% dos crimes; invasão de conta, com 23%; e anúncio falso, com 12%. Os aparelhos de modelo iPhone foram os mais visados pelos criminosos, representando 87% dos casos; seguido por Samsung, com 8%; e Motorola, com 1%.

A capital fluminense lidera o ranking estadual de vítimas desses golpes, com 59% das ocorrências registradas. Este número representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período do último ano. Na sequência está o município de Campos dos Goytacazes, no Norte do estado, com 10,8% dos crimes, e São Gonçalo, Região Metropolitana, com 4,1%.

Para se proteger do golpe do falso pagamento, campeão entre as fraudes aplicadas, especialistas da área de segurança da OLX recomendam que os usuários só entreguem o produto após conferirem que o valor foi depositado em sua conta bancária.

Outra orientação da plataforma é que o usuário faça a negociação através do chat do aplicativo e salve todas as conversas, além de checar o domínio dos e-mails de comunicados enviados pelas empresas e conferir o status da compra no site ou aplicativo oficiais.

A plataforma ressalta, ainda, que ao realizar compras em lojas pouco conhecidas, o cliente deve fazer uma pesquisa sobre o estabelecimento e verificar a reputação na internet.

Confira ranking dos cinco municípios com mais golpes aplicados:

1 - Rio de Janeiro, 59%

2 - Campos dos Goytacazes, 10,8%

3 - São Gonçalo, 4,1%

4 - Belford Roxo, 2,9%

5 - Mesquita, 1,8%

Roubo de celular aumenta no Rio

Além dos golpes e fraudes na comercialização, o número de roubo de celular também aumentou em todo o estado, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP).

De acordo com o relatório, de janeiro até setembro de 2024 houve 15.767 crimes deste tipo. Isto representa um crescimento de 40% em relação ao mesmo período de 2023, que teve 11.230 casos.

O município do Rio é o local que mais sofre com estes delitos. Nos primeiros nove meses de 2024, foram registrados 10.577 roubos de celular. Número 46% maior que os 7.216 crimes que aconteceram no mesmo período de 2023.