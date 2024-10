Jonas foi parceiro de Rodolpho e Luiz Carlos da Vila no clássico 'Kizomba' - Reprodução / Facebook Vila Isabel

Jonas foi parceiro de Rodolpho e Luiz Carlos da Vila no clássico 'Kizomba'Reprodução / Facebook Vila Isabel

Publicado 31/10/2024 15:09 | Atualizado 31/10/2024 15:11

Rio - Morreu na madrugada desta quinta-feira (31), aos 86 anos, o compositor Jonas, um dos autores do clássico samba-enredo "Kizomba, Festa da Raça", com o qual a Unidos de Vila Isabel foi campeã do Carnaval do Rio em 1988. A causa não foi divulgada.

Composto por Jonas, Rodolpho e Luiz Carlos da Vila, "Kizomba" é considerado um dos maiores desfiles de todos os tempos. Idealizado por Martinho da Vila, o tema conquistou o público e os jurados pelo protagonismo dado a Zumbi dos Palmares, à luta do povo negro por liberdade e às raízes afrodescendentes da cultura brasileira. Na Sapucaí, o samba foi defendido pelo intérprete Gera. Anos depois, a obra ganhou gravações de Martinho da Vila, Luiz Carlos da Vila, Dudu Nobre e outros artistas.

Jonas Rodrigues venceu, ainda, outros quatro sambas na Azul e Branco do bairro de Noel. Em 1979, quando assinou "Os dourados anos de Carlos Machado", ajudou a Vila a ser campeã do Grupo 1A (atual Série Ouro).

Em 2013, o compositor gravou um depoimento para o acervo do Museu do Samba. Em 2018, Jonas e outros personagens importantes do desfile de 1988 foram eternizados no documentário "Kizomba: 30 anos de um grito negro na Sapucaí", dirigido por Nathalia Sarro.

Em nota, a diretoria da Vila Isabel lamentou a perda: "O G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel manifesta o seu profundo pesar pela passagem do nosso compositor Jonas Rodrigues (...) Baluarte histórico da nossa agremiação, Jonas sempre será lembrado por ter composto esse samba histórico, que embalou o nosso primeiro campeonato. Desejamos força e fé a todos os amigos e familiares neste momento de dor."