Rafael Hollanda Mathias trabalhava no momento em que foi baleado - Reprodução / Redes sociais

Publicado 31/10/2024 15:24 | Atualizado 31/10/2024 15:30

Rio - O balconista Rafael Hollanda Mathias, de 34 anos, foi morto por assaltantes na noite desta quarta-feira (31), no Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. De acordo com informações preliminares apontam que ele estava trabalhando em uma farmácia quando os bandidos entraram no estabelecimento. Ele teria reagido ao assalto, sendo baleado pelos criminosos.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM (Recreio) encontraram um homem morto na Rua da Chegada, no Terreirão. Os militares isolaram a área para a perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação do caso.

Familiares de Rafael estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do Centro, nesta quinta-feira, para a liberação do corpo. Ele deixa dois filhos.