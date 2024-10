Criminosos aproveitaram momento em que vítimas abasteciam para roubar carro - Reprodução

Criminosos aproveitaram momento em que vítimas abasteciam para roubar carro Reprodução

Publicado 31/10/2024 16:57 | Atualizado 31/10/2024 17:38

Rio - Um casal teve o carro roubado por dois criminosos em uma moto, na noite de quarta-feira (30), enquanto abasteciam o veículo na Praça Seca, Zona Oeste. A ação dos criminosos foi flagrada pela câmera de segurança do posto de combustíveis.



As vítimas são surpreendidas enquanto se preparam para sair com o carro, na Rua Pedro Teles, esquina com a Rua Doutor Bernardino.