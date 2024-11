A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) - Divulgação

Rio - Uma carga roubada de chocolates e doces, avaliada em cerca de R$ 800 mil, foi recuperada por policiais civis na quarta-feira (30), em Piedade, na Zona Norte. O material foi saqueado no estado do Espírito Santo e parte foi entregue em um depósito de uma distribuidora de doces no Rio de Janeiro.



O local é utilizado para o abastecimento de uma rede com seis lojas, todas na capital fluminense. A sócia da empresa distribuidora foi presa em flagrante, e a carga recuperada foi entregue novamente à empresa proprietária.

Além dela, outros dois bandidos que também participaram da receptação da carga roubada já foram identificados. As investigações continuam para localizá-los.



A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com o apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), e faz parte da 2ª fase da Operação Torniquete, que visa reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos.



Mais de 120 criminosos já foram capturados desde setembro deste ano.