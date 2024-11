Na caçamba do veículo, policiais encontraram fios, ferros e outros materiais - Divulgação / @pmerj

Na caçamba do veículo, policiais encontraram fios, ferros e outros materiaisDivulgação / @pmerj

Publicado 04/11/2024 11:21 | Atualizado 04/11/2024 11:23

Rio - Três homens foram presos em flagrante por policiais militares, na madrugada desta segunda-feira (4), enquanto furtavam cabos de cobre com um caminhão na área da Praça Tiradentes, no Centro da cidade.

fotogaleria

Segundo a PM, policiais do 5°BPM (Praça Harmonia) estavam em patrulhamento pela região, quando receberam denúncias sobre o crime, que aconteceu na Rua Buenos Aires.Chegando no local, os agentes encontraram um dos bandidos roubando os fios, enquanto os outros dois estavam dentro do veículo. Durante a abordagem, foram localizados diversos cabos e outros materiais, como ferro e madeira, na caçamba do caminhão.Os envolvidos e os objetos apreendidos foram levados à 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.A punição para o crime de furto de cabos é de um a quatro anos de prisão e multa. Para quem adquire os equipamentos roubados, a pena é aplicada em dobro, podendo chegar a oito anos de reclusão.