José de Alencar Lima Junior, de 49 anos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/11/2024 10:26

Rio - A Polícia Civil vai realizar uma perícia no equipamento utilizado pelo piloto de speed fly que morreu neste domingo (3) na Pedra Bonita, em São Conrado, na Zona Sul do Rio. Identificado como José de Alencar Lima Junior, de 49 anos, ele despencou de uma altura de cerca de 250 metros após o paraquedas não abrir corretamente.

José estava praticando uma modalidade de voo onde é utilizado um equipamento similar a um pequeno paraquedas e em alta velocidade.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento que o piloto pula na Pedra Bonita usando o equipamento. A queda acontece após o homem fazer a decolagem. Logo em seguida ele desaparece na mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após quase quatro horas de busca, o homem foi encontrado em uma área de mata próximo ao ponto de salto.

O corpo do esportista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio para passar por perícia. O caso está sendo investigado pela 15ª DP (Gávea).

Por meio das redes sociais, uma prima de José lamentou a fatalidade. "Meu primo, hoje você foi morar com Deus. Só nos resta saudade. Descanse em paz ao lado de seu amado pai e de seus tios e tias. Que Deus na sua infinita misericórdia te acolha em seus braços, descanse em paz meu primo".

Também nas redes, um dos instrutores do Clube São Conrado de Voo Livre se pronunciou sobre o caso, afirmando que o piloto não utilizou a rampa para decolar e optou por um local proibido.

"O piloto não usou a rampa para decolar. Ninguém conhece o piloto, enquanto nem sabemos o quanto de técnica ele tem. O local que ele escolher para decolar é ruim e até proibido. O CSCVL não tem responsabilidade pelo fato. Após esse esclarecimento, que o piloto descanse em paz!".