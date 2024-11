Corpo de homem desaparecido na Praia do Recreio foi encontrado nesta segunda (4) - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 04/11/2024 12:03 | Atualizado 04/11/2024 12:43

Rio - O corpo do homem que desapareceu na Praia do Recreio, Zona Oeste, foi encontrado, na manhã desta segunda-feira (4), durante o segundo dia consecutivo de buscas do Corpo de Bombeiros. A vítima entrou no mar na altura do posto 12, neste domingo (3).

Após a remoção, que aconteceu por volta das 11h20, o homem foi levado ao quartel do 2º Grupamento Marítimo (Gmar) dos bombeiros, que fica no início da Praia da Barra, e será conduzido ao Instituto Médico Legal para que seja identificado. No entanto, a corporação ainda não informou se será na unidade do Centro ou na de Campo Grande.As equipes utilizaram botes nas operações, com auxílio de drones. Segundo testemunhas, apesar do mar estar aparentemente calmo no momento do ocorrido, bandeiras amarelas alertavam para o risco de afogamento.